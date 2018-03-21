Dadaş Ortaokulu öğrencileri yaşlıları unutmadı

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu,”Yaşlılar Haftası” münasebetiyle öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grupla mahallelerinde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek onlara hediyeler takdim etti ve haftalarını kutladı.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyet gözlerine yansıyan yaşlılar mutluluklarını öğretmen ve öğrencilere sarılarak gösterdiler.