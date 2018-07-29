Dadaşlar piknikte biraraya geldi

Ankara'da yaşayan Erzurumlular, düzenledikleri geleneksel piknikte yöreye ait türküler söyledi, lezzetiyle ünlü cağ kebabı pişirdi.

Erzurum Şenkaya İlçesi Gülveren Köyü Kültür Yardımlaşma ve Spor Derneği tarafından Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru Tabiat Parkı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen pikniğe, Etimesgut ilçesinde yaşayan dadaşlar katıldı.

Sabah kahvaltısının ardından canlı müzik eşliğinde yöresel türküler söyleyen ve halay Erzurumlular, eğlencelerin ardından yöreye ait lezzetiyle ünlü çağ kebabını hazırladı.

Ailelerin doyasıya eğlenip, hemşehrileriyle sohbet ettiği piknik de çocuklar da uçurtma uçurdu.

Dernek Başkanı Erkan Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pikniğin ikincisini düzenlediklerini hatırlatarak, "Köylülerimizin birlik, beraberlik ve tanışma kültürünün yaşamasını için düzenlemiş olduğumuz bir pikniktir. Katılım her geçen yıl artıyor. Özellikle Ankara dışından talepler artmakta. Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz etkinliğe göre bu yıl iki katı bir katılım var." diye konuştu.

Aktürk, Gülverenler olarak gurbette büyüdüklerini belirterek, "Ankara, İstanbul ve Kırşehir'de Gülverenler olarak her yıl bu etkinliği geleneksel olarak sürdürmeyi düşünüyoruz. Kültürümüzü burada yaşamaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

