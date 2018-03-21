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Dadaşlardan Palandöken’de "Bir gece Afrin’e girebiliriz" türküsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 07:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da mahalli sanatçı ve belediye işçisi Fikret Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için daha önce seslendirdiği "Bir gece Afrin’e gelebiliriz" türküsünü bu seferde Palandöken’de “Bir gece Afrin’e, Münbiç’e girebiliriz” şekliyle dile getirdi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünde görevli işçi ve Hafız Kaleli Dadaşlar Fasıl ekibi solisti mahalli sanatçı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı için bestelediği, "Bir gece Afrin’e gelebiliriz" türküsünü yeni haliyle Palandöken’de yeniden seslendirdi.Şimşek’in Palandöken’de soğuk havada çektiği türkünün klibi ise paylaştığı sosyal medya hesaplarından binlerce kişi tarafından beğenildi.

Dadaşlardan Palandöken’de "Bir gece Afrin’e girebiliriz" türküsü

Erzurum’da mahalli sanatçı ve belediye işçisi Fikret Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için daha önce seslendirdiği "Bir gece Afrin’e gelebiliriz" türküsünü bu seferde Palandöken’de “Bir gece Afrin’e, Münbiç’e girebiliriz” şekliyle dile getirdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğünde görevli işçi ve Hafız Kaleli Dadaşlar Fasıl ekibi solisti mahalli sanatçı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı için bestelediği, "Bir gece Afrin’e gelebiliriz" türküsünü yeni haliyle Palandöken’de yeniden seslendirdi.
Şimşek’in Palandöken’de soğuk havada çektiği türkünün klibi ise paylaştığı sosyal medya hesaplarından binlerce kişi tarafından beğenildi.

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