Daday’da tadilata alınan cami, ibarete kapatıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Merkez Kalem Mahallesi’nde 1980 yılında yapılan camii, tadilat nedeniyle ibadete kapatıldı.

Daday’da Kalem Mahallesi sakinlerinin ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla başlayan tadilatta caminin iç ve dış cephelerinde tadilat çalışmaları yapılacak. Ramazan ayı öncesi iç kısımlarını bitirmeyi planlayan mahalle sakinleri, ardından Ramazan Bayramı sonrasında dış cephe, tuvalet ve şadırvan gibi müştemilat da çalışmalar yapacak.