DADD Ralli ekibi 24 tekne ile Fatsa'da demir attı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından organize edilen 'DADDralli Karadeniz 2018' etkinliği kapsamında Ordu'ya gelen yatlar, Fatsa ilçesinde limana demir attı.

DADD tarafından amatör denizciliğin gelişmesini sağlamak için 'DADDralli Karadeniz 2018' etkinliği düzenlendi. '3 ülke, 1 hikaye' temasıyla düzenlenen etkinlik, 12 Haziran'da Volos-Yunanistan'dan başladı. Poti-Gürcistan'a kadar uzanması planlanan gezi, bazı sorunlar nedeniyle Artvin ili Hopa ilçesinde son buldu. İstanbul'a tekrar dönüş yapmak için yola çıkan yatlar Ordu’nun Fatsa ilçesine geldi. DADD Ralli ekibinin gezisi 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek. Gezi ile bilgi veren DADD Başkanı Dr. Zafer Türkmen, şunları söyledi:

"Etkinliğimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz sene 9 tekne ile tura çıkmıştık. Bu yıl ise 24 tekneye kadar ulaştık. Amacımız, Türk amatör denizcileri daha çok gezilerinde ülkemizin güneyini tercih ediyorlar. Karadeniz Bölgesi'ne yok denilecek kadar az gezi düzenliyorlar. Halbuki Karadeniz'de kıyıların bol olduğu yerlerbulunuyor. Yerli yatçılarımızı buraya davet ettik ve katılım güzel oldu. Yabancı yatçılarımızı da bu turlarımıza davet ederek Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu, kesinlikle gezilmesi gereken bir coğrafya olduğunu gösteriyoruz. Yabancılara ise ülkemizin güzelliklerini ve güvenli bir ülke olduğunu göstermektir asıl amacımız. Yabancı ülkelerde güvensiz bir ülke izlenimimiz var. Bunu kırmak ve bunun gerçekçi olmadığını göstermek için bu önemli turu yabancı misafirlerimizin katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi güvenliği kötü, terörü olan her gün bombalar patlayan bir ülke olarak tanıyorlar. Biz bunu yıkmak için çalışıyoruz. Yabancılar da buraya geldiklerinde bizim dostluğumuzu görüyorlar ve ülkesindeki üyelerine anlatıyorlar. Karadeniz, mavi ile yeşilin buluştuğu önemli bir yer. Güvenle teknelerine bıraktığı limanların başında geliyor Karadeniz kıyıları. Gezilerimizde gittiğimiz bölgelerde ki turistlik yerleri geziyoruz. Kültürlerini tanıyoruz. Bu geziyi dernek olarak her yıl yapmayı planlıyoruz."

DADD Ralli Başkanı Dr. Zafer Türkmen ve dernek üyeleri, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten memnun olduğunu dile getiren Başkan Muharrem Aktepe, "Fatsamızı ziyaret eden DADD Ralli Başkanı Dr. Zafer Türkmen ve dernek üyelerini ilçemizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. Her yıl da ilçemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz" dedi.