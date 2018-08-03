DADD Ralli yatları Trabzon'da

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen DADD Ralli etkinliğine katılan 24 yat, Sürmene Yeniay Limanı'nda demir attı.

Limana gelen yatları Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Belediye Başkanı Rahmi Üstün karşıladı.

Kıyıya demir atan yatlar, horonlar eşliğinde karşılandı.

Kaymakam Çığ, burada yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her yöresinin farklı güzellikler barındırdığını, DADD Ralli gurubunun ilçeye gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Denizciliğin Sürmene'nin tarihinde var olduğunun altını çizen Çığ, "Ahşap kayık ustaları çok güzel kayıklar, tekneler yapıyor. Bu azalsa da kestane ağaçlarından yapanlarımız var. Denizcilik fakültemizde gemi kaptanları yetiştiriyoruz. Dolayısıyla denizcilik Sürmene ilçemizde önemli bir husus." dedi.

Belediye Başkanı Üstün de etkinlikle birlikte ilçenin turizm açısından tanıtılacağını belirterek, "Güzel bir etkinlik oluyor. Seneye daha kalabalık bekliyoruz. İnşallah bu vesileyle hem ilçemiz hem Karadeniz sahilleri herkese tanıtılmış olur." diye konuştu.