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"DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke 1 hikaye" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

Etkinlik kapsamında Yunanistan'ın Volos bölgesinden "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla hareket eden yatçılar, Giresun Adası'na ulaştı

GİRESUN (AA) - Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke 1 hikaye" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, mitolojik hikayeleriyle bilinen Giresun Adası'na geldi.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği işbirliğinde "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılan 27 yat Giresun'a ulaştı.

Yelkenli yatlar, Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası etrafında turladı.

Yattan inenleri adada temsili Amazon kadınları ve Herkül karşıladı. Giresun'da 3 gün konaklayacak yatçılar, bir sonraki rota olan Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Giresun Adası'nın tanıtımı için önemini vurguladı.

Giresun Adası'nın hikayelerin içerisinde yer almasının ralliye artı değer kattığını dile getiren Gürgenci, "İnanıyoruz ki bu tanıtımla Giresun Adası, her geçen gün yükselen trendine kazanım sağlayacaktır. Karadeniz'de adanın çok özel bir yeri var. Bu etkinlik bu değeri artıracaktır." dedi.

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği Başkanı Hakan Adanır da rotanın Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan'dan oluştuğunu, bu yerlerde Yason Burnu ve Giresun Adası gibi tarihi noktaların yer aldığını aktardı.
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- Rota geçmişte altın ticareti için kullanılmış

Avrupalıların yüzyıllar boyunca bu rotayı altın ticareti için kullandığını anlatan Adanır, şöyle devam etti:

"Bu ticareti yapan gemilerdekilere verilen isim Argonot. Bunların kaptanı ise Yason. Ordu'daki rotada yer alan Yason Burnu, ismini Kaptan Yason'dan almış. Altın post ise altına bulanmış post anlamında. Herkül, Argonotlarla birlikte aynı gemide altın postu bulmak için Giresun Adası'na gelmiş. Yatlar da bugün Giresun Adası'na ulaştı."

Adanır, geçmişte ticaret için kullanılan rotayı günümüzde turizm rotası olarak uluslararası kültür turizmine kazandırmak istediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Post Argonotlar DADDralli Giresun Adası

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