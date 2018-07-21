GİRESUN (AA) - Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke 1 hikaye" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, mitolojik hikayeleriyle bilinen Giresun Adası'na geldi.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği işbirliğinde "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılan 27 yat Giresun'a ulaştı.

Yelkenli yatlar, Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası etrafında turladı.

Yattan inenleri adada temsili Amazon kadınları ve Herkül karşıladı. Giresun'da 3 gün konaklayacak yatçılar, bir sonraki rota olan Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Giresun Adası'nın tanıtımı için önemini vurguladı.

Giresun Adası'nın hikayelerin içerisinde yer almasının ralliye artı değer kattığını dile getiren Gürgenci, "İnanıyoruz ki bu tanıtımla Giresun Adası, her geçen gün yükselen trendine kazanım sağlayacaktır. Karadeniz'de adanın çok özel bir yeri var. Bu etkinlik bu değeri artıracaktır." dedi.