"DADDralli Karadeniz 2018 - 3 ülke 1 hikaye" etkinliği

Yunan adalarını da gezdiğini belirten Türkmen, "Artık ülkemiz içinde bir şeyler yapalım dedik. Şimdiye kadar keyif yaptık. Bir dernek kurduk. Amatör denizcilerin sorunlarını çözelim dedik. Ayrıca ülkemizde denizde kıyısı olan yerleşim bölgelerimizde denizle ilgili fazla etkinlikler yapılamıyor. Halkımız denize uzak. Biraz sevdirmek istiyoruz." dedi.

Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yerli ve yabancı turistler, tulum eşliğinde horon oynadı. Kentte 2 gün konaklayacak yatçılar, daha sonra Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.

Türkmen, geçen yıl 9 dernek üyesi ile Samsun'a kadar geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu sene de 'Hopa'ya kadar gidelim.' dedik. İlk başta 45 tekne olacaktık. Tatiller ve benzeri nedenlerden dolayı 24 tekneye düştük. Amacımız Karadeniz'de bir seyir yapılabileceğini ve gidilebilecek bir kıyı olduğunu göstermek. Aramızda 4 yabancı tekne var. Bizimle birlikte Poti'ye kadar gelecekler. 'Argonotların izinde altın postun peşinde, 3 ülke 1 hikaye' konseptiyle bunları yabancılara duyuruyoruz. Yabancılar bir etkinliğin içinde olmaktan hoşlanırlar."

Türkiye'deki limanların çok güzel olduğuna dikkati çeken Türkmen, "Limanlarda çok güzel ortamlar sağlarsak o zaman yabancılar buraya gelir kalırlar. Kara gezisi yapacağız. Yaylara ve şelalelere götüreceğiz. Şu an 4 yabancı teknemiz var. Seneye bu sayı 10'a çıkacak. Hedefimiz Türkiye'nin, Karadeniz'in güvenilir bir kıyı olduğunu ve seyir yapılabileceğini göstermek. Yabancılara bunu gösterdiğimiz zaman keyifle ve severek gelecekler. Buraya getirdiklerimin hepsi çok memnun. Bazıları 'Seneye yine geleceğiz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.