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Dağ yöresine ilgi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

Harmancık ve Büyükorhan’da incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresinde yapılacak çalışmalarla bölgenin aktivitesinin artacağını ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara ciddi destek vereceğini söyledi.

Harmancık ve Büyükorhan’da incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresinde yapılacak çalışmalarla bölgenin aktivitesinin artacağını ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara ciddi destek vereceğini söyledi. Başkan Aktaş, Harmancık’ta termal ile ilgili yatırım düşündüklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Harmancık ve Büyükorhan’da ziyaretler gerçekleştirdi. Pazar gününde dağ ilçelerinde incelemelerde bulunan Başkan Aktaş, Çavuşoğlu ile birlikte önce Harmancık’ta ardından Büyükorhan’da ilçelilerle bir araya geldi.
İlçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği incelemelerde, AK Parti ilçe teşkilatlarında toplantılara katılan Başkan Aktaş, muhtarlarla da görüşerek, mahallelerindeki ihtiyaçlar hakkında detaylı bilgi aldı. İlçelerde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Başkan Aktaş, satın aldığı, sezonun ilk eriklerinden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na ikram etti. Çavuşoğlu da eriklerden basın mensuplarına da ikram etti.
“Turizm, tarım ve hayvancılık bu bölgenin kaderi”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık ve Büyükorhan’da samimi şekilde karşılandıklarını anlatarak, “Dağ yöresinin nüfusu maalesef yıllardır giderek azalıyor. Turizm, tarım ve hayvancılık bu bölgenin kaderi. Burası için öncelikli olan bu konularda yapılacak çalışmalarla bölgenin de aktivitesi artacak. Bu ziyaretimizde bunu bir kez daha çok net bir şekilde anlamış olduk. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi desteklerimiz olacak. Harmancık’ta termal ile ilgili yatırım düşünüyoruz” diye konuştu.
Bölge halkının yapılacak çalışmalar için heyecanlı olduğunu belirten Başkan Aktaş, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da bu çalışmaların Ankara boyutuyla ilgili tespitlerde bulunduğunu söyledi. Harmancık’ta genç bir çiftin nikahını da kıyan Başkan Aktaş, Harmancık ve Büyükorhan’da güzel ve verimli bir gün yaşandığını ifade etti.

Dağ yöresine ilgi artıyor

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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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Dağ yöresine ilgi artıyor

Dağ yöresine ilgi artıyor
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