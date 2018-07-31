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Dağa ot toplamaya giden yaşlı adam kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 03:54 | Son Güncelleme

Dağa ot toplamaya giden yaşlı adam kayboldu

Ağrı'da ot toplamak için ayrıldığı evine dönmeyen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukuralan köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Mehmet Şimşek, şifalı ot toplamak için dün sabah köyün arka kısmındaki dağlık araziye gitti.

Şimşek'ten haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde köy halkıyla onu aramaya çıktı.

Çobanın, Şimşek'i son gördüğü bölgede yapılan aramalar sonuç vermeyince durum İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular, dağlık arazide ve Yazıcı Barajı'ndan gelen suyun geçtiği kanalda arama yaptı.

Dedektör köpeklerle bölgede yürütülen çalışmalar sonuç vermeyince ekipler baraj suyunun geçtiği kanalda aramalarını yoğunlaştırdı.

Su seviyesinin arama çalışmalarını olumsuz etkilemesi üzerine barajın beslediği kanalda su kesintisine gidildi. Suların azalmasının ardından dalgıçların desteğiyle arama çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

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