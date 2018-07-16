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Dağa taşa 30 çeşme yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

ALMANYA'dan emekli olduktan sonra memleketi Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne yerleşen Kemal Akyol (72), yaylaya çıkanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermesi için 30 çeşme yaptırdı.  Almanya'dan Dağdibi'ne her gelişinde, yaylalarda ve dağlarda nerede su kaynağı görse oraya çeşme yaptıran 12 çocuk sahibi Kemal Akyol, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti.

Dağa taşa 30 çeşme yaptırdı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - ALMANYA'dan emekli olduktan sonra memleketi Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne yerleşen Kemal Akyol (72), yaylaya çıkanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermesi için 30 çeşme yaptırdı.
Almanya'dan Dağdibi'ne her gelişinde, yaylalarda ve dağlarda nerede su kaynağı görse oraya çeşme yaptıran 12 çocuk sahibi Kemal Akyol, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti. Hem yaylaya çıkanların hem de hayvanların su ihtiyacını karşılaması için Dağdibi'ne 30 çeşme yaptıran Akyol, köyüne döndüktan sonra hayvancılıkla geçimini sağlamaya başladı. Kaynak suları üzerinde yaptırdığı her çeşmeden buz gibi sular akarken, Muş ve Hasköy ile yakın köylerde yaşayanlar da bu çeşmelerden su doldurup, evlerine götürüyor.
Ölmeden önce kendi hayrını yapmak istediğini belirten Kemal Akyol, "Hayvanları sürekli dağlarda, yaylalarda otlattığım için nerelerde kaynak suyu olduğunu biliyorum. Tespit ettiğim kaynak suları üzerinde çeşmeler yaptırdım. Şimdi yaylalara çıkan hayvan sahipleri, yaptırdığım çeşmeler yakınında evlerini yaparak, hem kendi hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Binlerce hayvan çeşmelerimden su içiyor. Her yaz olduğunda bu bölgedeki yaylaları gezmeye giderim. Çeşmelerimde su içen insanları, hayvanları gördükçe mutlu olur, duygulanırım. Hatta bazen gözyaşlarıma hakim olamam" diye konuştu.
Çeşmelerden su içen köylüler ise Kemal Akyol'a dua ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Dağa taşa 30 çeşme yaptırdıDağa taşa 30 çeşme yaptırdı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İsta buari haber yapin.herkrs ornek alsin sanatci diye ottan bokdan kisileri haber yapmayin.su adam gibi adam in yaptigi hayri bizim gencler 1 gece de barlarda cluplerde yiyor gerci genc drnmez onlara 1 gecelik eglence paralarini 1 ayda kazanamazlar cunki anca baba parasi yer asalak denir onlara
Gezilerimde ben de bu tür çoban çeşmelerinden su içer, yaptırana ve ecdadına dua ederim. Allah razı olsun bu güzel vatandaşımızdan.
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