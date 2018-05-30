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Dağcılar, Bolkar Dağları'nın zirvesine tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Dağcılar, Bolkar Dağları'nın zirvesine tırmandı

MERSİN (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonundan sporcular, Bolkar Dağları'nın 3 bin 524 metredeki zirvesi Medetsiz doruğuna tırmandı.

Federasyonun düzenlediği tırmanış etkinliğine 13 ilden katılan 35 dağcı, Erdemli ilçesinde bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Medetsiz doruğuna çıkacak dağcılar için ulaşım ve çadır desteği verirken, Erdemli Belediyesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası da hem lojistik yardım sağladı hem de gıda desteği sundu.

Gülek bölgesindeki Karboğazı'nda saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan sporcular, zorlu yolculuğa başladı. Dağcılık ve doğa sporları dernekleri üyelerinin de katıldığı tırmanışta grup, başarılı şekilde zirveye ulaştı.

Ayyıldız Gezginleri-Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ferhat Adalı, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dağların eşsiz zirvelerini tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Bolkar Dağları hem Türk hem de dünya dağcılarına ev sahipliği yapacak güzellikte. Tüm sporcuları Medetsiz doruğuna tırmanmaya, bu güzellikleri görmeye çağırıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolkar Dağları Dağcılık Ferhat Adalı Mersin Türkiye Dağcılık Federasyonu

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