Dağda kar, sahilde bahar

Balıkesir ile İzmir arasında sınır olan Madra dağlarında kısmî kar yağışı görülürken, dağın eteklerindeki Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye sahillerinde ise bahar kendini papatyalarla gösteriyor.
Son günlerde Kuzey Ege’de yaşanan yağışlı havalar özellikle Madra dağlarında farklı mevsimlerin bir arada yaşanmasına sebep oldu. Madra dağının yükseklerinde Kozak bölgesinde kısmî kar ve dolu görülürken, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde baharın habercisi papatyalar kırları süslüyor. 40 kilometre arayla iki ayrı mevsimi yaşayan Madra dağları, Kuzey Ege’nin muhteşem güzelliklerini aynı anda yansıtıyor. Dağlar kar ile ovalar ise papatyalar ile beyaza bürünüyor.
Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu
TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum