Dağda kar, sahilde bahar

Balıkesir ile İzmir arasında sınır olan Madra dağlarında kısmî kar yağışı görülürken, dağın eteklerindeki Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye sahillerinde ise bahar kendini papatyalarla gösteriyor.

Son günlerde Kuzey Ege’de yaşanan yağışlı havalar özellikle Madra dağlarında farklı mevsimlerin bir arada yaşanmasına sebep oldu. Madra dağının yükseklerinde Kozak bölgesinde kısmî kar ve dolu görülürken, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde baharın habercisi papatyalar kırları süslüyor. 40 kilometre arayla iki ayrı mevsimi yaşayan Madra dağları, Kuzey Ege’nin muhteşem güzelliklerini aynı anda yansıtıyor. Dağlar kar ile ovalar ise papatyalar ile beyaza bürünüyor.