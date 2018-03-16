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Dağda kar, sahilde bahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

Balıkesir ile İzmir arasında sınır olan Madra dağlarında kısmî kar yağışı görülürken, dağın eteklerindeki Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye sahillerinde ise bahar kendini papatyalarla gösteriyor.Son günlerde Kuzey Ege’de yaşanan yağışlı havalar özellikle Madra dağlarında farklı mevsimlerin bir arada yaşanmasına sebep oldu.

Balıkesir ile İzmir arasında sınır olan Madra dağlarında kısmî kar yağışı görülürken, dağın eteklerindeki Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye sahillerinde ise bahar kendini papatyalarla gösteriyor.
Son günlerde Kuzey Ege’de yaşanan yağışlı havalar özellikle Madra dağlarında farklı mevsimlerin bir arada yaşanmasına sebep oldu. Madra dağının yükseklerinde Kozak bölgesinde kısmî kar ve dolu görülürken, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde baharın habercisi papatyalar kırları süslüyor. 40 kilometre arayla iki ayrı mevsimi yaşayan Madra dağları, Kuzey Ege’nin muhteşem güzelliklerini aynı anda yansıtıyor. Dağlar kar ile ovalar ise papatyalar ile beyaza bürünüyor.

Dağda kar, sahilde bahar

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Dağda kar, sahilde bahar

Dağda kar, sahilde bahar
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Dağda kar, sahilde bahar

Dağda kar, sahilde bahar
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Dağda kar, sahilde bahar

Dağda kar, sahilde bahar
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Dağda kar, sahilde bahar

Dağda kar, sahilde bahar
5 / 6

Dağda kar, sahilde bahar

Dağda kar, sahilde bahar
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Dağda kar, sahilde bahar

Dağda kar, sahilde bahar
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