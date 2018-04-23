Dağda mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları bölgede etkili olan kar nedeniyle mahsur kalan 9 çoban, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sırmalı Mahallesi kırsal alanında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 bin koyunla mahsur alan 9 çoban için ekipler çalışma başlattı.
Bölgeye gönderilen iş makinelerinin yol açma çalışmalarının ardından koyun sürüsü ve çobanlar, kurtarıldı.
İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle yaklaşık 4 bin koyunun dağlarda mahsur kaldığını anlattı.
Vatandaşların Çatak Kaymakamlığından yardım istemesi üzerine bölgeye ekiplerin gönderildiğini belirten Okan, zaman kaybetmeden mahsur kalan çoban ve koyunların kurtarılması için harekete geçtiklerini söyledi.
Okan, Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İşletme Şefi Nazmi Adıyaman'ın kontrolünde çalışmanın yürütüldüğünü kaydederek, "Çatak Belediyesi ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla mahsur kalan çobanlar ile koyunlar kurtarıldı. Şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var
Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum