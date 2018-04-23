Dağda mahsur kalan çoban ve koyunlar kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları bölgede etkili olan kar nedeniyle mahsur kalan 9 çoban, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sırmalı Mahallesi kırsal alanında olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 4 bin koyunla mahsur alan 9 çoban için ekipler çalışma başlattı.

Bölgeye gönderilen iş makinelerinin yol açma çalışmalarının ardından koyun sürüsü ve çobanlar, kurtarıldı.

İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle yaklaşık 4 bin koyunun dağlarda mahsur kaldığını anlattı.

Vatandaşların Çatak Kaymakamlığından yardım istemesi üzerine bölgeye ekiplerin gönderildiğini belirten Okan, zaman kaybetmeden mahsur kalan çoban ve koyunların kurtarılması için harekete geçtiklerini söyledi.

Okan, Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İşletme Şefi Nazmi Adıyaman'ın kontrolünde çalışmanın yürütüldüğünü kaydederek, "Çatak Belediyesi ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla mahsur kalan çobanlar ile koyunlar kurtarıldı. Şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.