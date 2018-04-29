Dağda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, dağlarda yetişen yöresel uçkun bitkisini toplamak üzere çıktıkları Erek Dağı'nda mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı.
Bostaniçi Mahallesi yakınlarında uçkun toplamak için dağa tırmanan ve yaşları 13 olan M. F., M. S., D. T., O. T. ve F. K., Erek Dağı eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı.
Çocuklardan Muhammed Furkan, telefonla polisi arayarak, mahsur kaldıklarını bildirdi.
Durumun, Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çocukları mahsur kaldıkları yerden kurtararak, ailelerine teslim etti.
Sabah arkadaşlarıyla uçkun toplamak için Erek Dağı'na gittiklerini, yağmur yağınca yolu şaşırarak kayalıklarda mahsur kaldıklarını anlatan çocuklar, kendilerini kurtaran AFAD ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Çocuklar, daha sonra topladıkları uçkunu AFAD ekipleriyle paylaştı.
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