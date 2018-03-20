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Dağda mahsur kalan doğa fotoğrafçısı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı'nın zirvesinde mahsur kalan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı'nın zirvesinde mahsur kalan doğa fotoğrafçısı, UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf çekmek için Düziçi ilçesindeki Düldül Dağı'nda yürüyüş yapan Ali Kubilay Enni, zirvede ayağının burkulması sonucu mahsur kaldı.

Enni'nin güvenlik güçlerini telefonla arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından ulaştıkları yaralı Enni’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralıyı sarp araziden sırayla sırtlarında taşıyarak araçların bulunduğu noktaya getiren ekipler, Enni'yi 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.

Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Enni'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düldül Dağı düziçi mahsur Osmaniye tırmanış

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