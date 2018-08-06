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Dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 00:43 | Son Güncelleme

Dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta doğa gezisine çıkan ve dağda mahsur kalan Türkmenistan uyruklu öğrenci, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yakup Musacan, merkez Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaraları'nı gezmeye gitti.

Mağaranın üst taraflarına da çıkan Yakup Musacan, aşağı inemeyince jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından mahsur kalan Musacan, kaldığı yerden indirildi.

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Kahramanmaraş kurtarma mahsur kalma

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