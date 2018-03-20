Dağdan eşekle taşınan gülbahar bitkisi kamyonlarla batıya gönderiliyor

Muş’taki dağlık alanlarda yetişen ve yemeklik olarak kullanılan gülbahar bitkisi, eşek sırtında yerleşim alanına getirildikten sonra kamyonlarla batıdaki illere gönderiliyor.

Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Yelalan köyünde yaşayan vatandaşlar, dağlık alanlarda yetişen gülbahar bitkisini toplayıp traktör ve eşek sırtında köylerine getiriyor. Köyleri gezerek gülbahar bitkisini satın alan tüccarlar, kamyonlar aracılığıyla bunu batı illerindeki pazarlara gönderiyor. Her gün sabah 07.00’de traktör ve eşeklerle gülbahar toplamaya çıkan 70-80 köylü, günde yaklaşık 7-8 ton gülbahar bitkisi toplayıp tüccarlara satıyor.

"Köyden her gün 2-3 traktörle gidiyoruz"

Dağdan gülbahar bitkisi toplamaktan geldiklerini ifade eden Mehmet Ali Sevim, "Her bahar ayında böyle gider gülbahar getiririz. Sabah saat 07.00-07.30’da gidiyoruz. Köyden her gün 2-3 traktör olarak gidiyoruz. Bugün bizim traktörde 35 kişi vardı. Diğer traktörde de en az 35 kişi vardı. Toplama işini bıçakla yapıyoruz. Önce kovalara daha sonra ise filelere dolduruyoruz. Çalışkan birisi 110-120 kilo arasında gülbahar topluyor. Bitkileri topladıktan sonra buraya geliyoruz, toptancılar geliyor ve onlara teslim ediyoruz. Gülbaharın kilosu ilk başlarda 2 TL’den başlıyordu, şu anda kilosu 1,5 TL" dedi.