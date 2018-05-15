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Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Narman ilçesine bağlı Alabalık Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları 100 dönümlük meyve bahçesinde zarara yol açtı.

Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdi

Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesine bağlı Alabalık Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları 100 dönümlük meyve bahçesinde zarara yol açtı. Elektrik direklerinin de devrildiği heyelan nedeniyle 2 gündür karanlıkta kalan mahalleli, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.
Narman'da 15 gündür etkili olan yağışlarla birlikte dağdan kopan kayalar, Alabalık Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki meyve ağaçlarının bulunduğu araziye yuvarlandı. Mahalle halkında deprem korkusu yaratan heyelanda, anlarca meyve ağacı ve elektrik direkleri devrildi. Mahalle sakinlerinden İsmail Hakkı Avcı, elektriksiz kaldıklarını belirterek, her yağmur yağdığında endişe yaşadıklarını söyledi. Korkudan bahçeye gidemediklerini vurgulayan Avcı, "Kayaların düşmesi sırasında yer yerinden oynuyordu. Dağdan kopup gelen devasa kayalar meyve ağaçlarımızın bulunduğu araziyi yerle bir etti. Ne yapacağız bilemiyoruz. Köydeki halkın tek geçim kaynağı bu meyve ağaçlarıydı. Şimdi arazimiz kullanılmaz halde. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.
Tehlikeyi daha önce yetkililere bildirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Zemine Doğar ise şunları söyledi:
"Kayalar uçacak, önlem alınsın diye birkaç kez her yere dilekçe ile müracaat ettik. Ama bizi kimse dinlemedi, önlem almadılar. Şimdi bahçelerimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. Korkudan bahçemize de gidemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıp kaldık. Bu kayaları buradan kaldırmaya bizim gücümüz yetmez. Taşların gelme tehlikesi devam ediyor. Can güvenliğimiz yok. Mahallenin geçim kaynağı bu arazide yetişen meyveler. Kayaların bir an evvel arazimizden kaldırılmasını ve diğer kayalar için de önlem alınmasını istiyoruz."

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Dağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdiDağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdiDağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdiDağdan kopan kayalar direkleri devirdi, bahçeye zarar verdi

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