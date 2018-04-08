Dağ'dan sanatçıları eleştiren CHP'ye: Milli duruş sergileyenlere hakaret ederler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Konak İlçe Kongresi'nde CHP'ye yüklendi. Dağ, Hatay'daki sınır birliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden ünlü isimleri eleştiren CHP'lilere yanıt olarak, "Anketlerde yüzde 15'lere kadar düşen CHP'nin geldiği noktayı gören ana muhalefet partisi genel başkanının ruh hali bu güzel manzarayı da kötü bir şekilde görmesine neden oldu. Onlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli duruş sergilediğinde ona hakaret ederler" dedi.

AK Parti üyeleri İzmir'deki Urla, Güzelbahçe ve Konak ilçe kongreleri için sandık başına gitti. Sabah saatlerinde Urla ve Güzelbahçe kongreleri yapıldı. AK Parti Genel Merkezi, Güzelbahçe'de Burcu Dereci'yi, Urla'da ise mevcut Başkan Ahmet Olgun Bilici'yi aday gösterdi. Urla'da Önder Şengüler, Bilici'ye rakip çıktı. Konak'ta da Temel Yıldırım'ın yerine Sait Başdaş getirildi. AK Parti, Alsancak Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Konak 6'ncı Olağan İlçe Kongresi'nde Başdaş, tek aday olarak delegelerin karşısına çıktı. Kongrenin divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan yaptı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yaptığı konuşmada 28 Nisan'da yapılacak olan il kongresine geniş katılım sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı. Partililerin enerjilerini kendi içlerinde tüketmemesini isteyen Şengül, "Kendi içimizde bir birimizi ayrıştırmayacağız" dedi. Partililerin bir olması gerektiğini, o zaman dışardaki güçlere karşı bağımsızlık mücadelesinde başarılı olacaklarını kaydeden Şengül, "İki ilçemizde kongre yapmayacağız. Kongrelerimizi bitirdikten sonra herkesle bir araya geleceğiz. Hak edenlere hak ettiklerini vermek için onların yanında olacağız, onların hak ettiklerini vereceğiz. Kendi içimizde adaleti sağlarsak dışarda da bunu yaparız" dedi. Şengül'ün ardından kürsüye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ çıktı.

"ANKERLERDE YÜZDE 15'LERDELER"

Son günlerde, ünlü isimlerin, Hatay'daki sınır birliklerine giden Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a eşlik etmelerine yönelik tartışmalar olduğunu hatırlatan Hamza Dağ, "İktidarın karşısında, muhalefet ya da ana muhalefet partisi olmalı. Ama ana muhalefet partisi tam olarak muhalefet yapamadığı için biz tek kale maç yapar noktaya gidiyoruz. Öbür taraftan da muhalefet partisi çıldırdıkça çıldırıyor. Bu sinir durumu ve ruh hali ağızlarına yansıyıp, olmayacak hakaretlerde bulunuyorlar. Anketlerde yüzde 15'lere kadar düşen CHP'nin geldiği noktayı gören ana muhalefet partisi genel başkanının ruh hali bu güzel manzarayı da kötü bir şekilde görmesine neden oldu. Onlara göre sanatçı vatanına karşı olmalı. Sözüm ona, 'Ben gerillanın annesini oynamak istiyorum' dese alkışlarlar. Terör seviciliği yapsa alkışlarlar ama bir sanatçı cumhurbaşkanının yanında, askerinin yanında milli duruş sergilediğinde ona hakaret ederler" ifadelerini kullandı.

KOCAOĞLU'NA STAT DAVETİ

Dağ'ın eleştirdiği bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu oldu. Dağ, "Aziz Kocaoğlu bazen ‘İzmir'e ne yaptınız' veya ‘İzmir'de hangi işin ucundan tuttunuz' diye biz laf söylüyor. İşte stadyumlar orada. Siz engellemek için elinizden geleni yapsanız da biz yolumuzdan dönmedik. Bir gün davet ediyorum, buyursun gelsin, bunlara baksın, bunları bir takip etsin. Siyaset risk almaktır. Açıkçası Alsancak Stadı'nın ruhsatında risk almayan siyasetçilere rağmen, biz önemli riskler üstlenerek ruhsatın alınmasını sağladık. Birebir takip ettik ve sonuca ulaştık. Şimdi de bunlar inşa ediliyor. Bir sonraki İzmir İl Kongresi'ni Alsancak Stadı'nda yapacağımızı düşünüyorum. Zaten o zamana kadar da İzmir Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyeleri de bizde olacak. Onun için bu çok daha iyi olacak" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun artık yüzde 40 ifadesini söylemekten vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Dağ, Kocaoğlu'nu belediye başkanları içinde ayrımcılık yapmakla suçladı.

‘PAZARYERİNİ ÇÖZEMEDİLER'

Hamza Dağ, Kocaoğlu'nun kendi partisinden bir belediye başkanı ile iyi ilişki içerisinde olduğunda o ilçeye hizmet götürdüğünü ama başka bir belediye başkanı ile şahsi anlamda sorun yaşaması halinde oraya hizmet götürmediğini ileri sürdü, Bayraklı Belediyesi ile Bornova Belediyesi'ni de örnek gösterdi.

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. Delegelerin oyunu alan Sait Başdaş, Konak'ın yeni ilçe başkanı oldu.