Dağdan toplanan otlar kadınların gelir kapısı oldu

İlkbaharın gelmesiyle yeşile bürünen Orta Torosların eteklerinde kurulu Karaman'a bağlı köylerde, birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan ve çiğ tüketildiği gibi yemeği de yapılan "burlumbuş otu" kadınlar için gelir kaynağı oldu.

Yaşam şartlarının oldukça zorlu olduğu köylerde, baharla birlikte doğada kendiliğinden yetişen bitkiler de sofralarda yerini almaya başladı. Dağlarlardan toplanan burlumbuş otu, dedesakalı, gelincik, sirken, su teresi, yarpız ve semizotu gibi bitkiler, köylülerin sofrasında oldukça fazla tüketiliyor.

Özellikle kadınlar, tarla işlerinden arta kalan zamanlarında bu bitkileri toplayarak akşam yemeğini kırlardan çıkarıyor. Yıllardır yenilebilirlikleri ve lezzeti kuşaktan kuşağa aktarılan bu bitkiler, bazen sac böreği, bazen salata, bazen de lezzetli bir yemek olarak sofralarda yerini alıyor.

Toroslarda bolca yetişen burlumbuş otu da yöre insanının en çok tükettiği bitkilerden. Ocak ayından nisan sonuna sonuna kadar kırlarda bulunabilen burlumbuş otunu toplamak için birçok kişi özellikle hafta sonlarında Çukurbağ köyüne akın ediyor. Eskiden sadece eşe dosta gönderilen bu ot, bugünlerde köylüler için ek bir gelir kapısı durumda.