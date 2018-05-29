Dağılan yüzü, vücudundan alınan parçalarla birleştirildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinde bir yıl boyunca vücudunun çeşitli yerlerinden alınan doku ve parçalarla burun, dudak, yanak, ağız ve göz bölgesine yapılan operasyonlar, Sıtkı Gök'ü adeta yeniden hayata bağladı.

Henüz 16 yaşındayken gittiği bir düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sıtkı Gök'ün dünyası o günden sonra adeta kabusa döndü.

Ateşli silah yaralanmaları sebebiyle hayatını veya vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden insanların olduğunu anımsatan Akdağ, "Hastamız da gittiği bir düğünde yanında patlayan silah nedeniyle üst dudağını, gözünü, burnunun bir kısmını, yanağını ve dişlerinden bazılarını kaybetmiş. Sıtkı, o gün 16 yaşında genç bir hasta olduğu için, onu psikolojik olarak hayata adeta yeniden döndürmek adına kafa yorduk." dedi.

- Vücudunun üç yerinden parça alındı

Akdağ, hastaya, yaptıkları muayeneler ve araştırma sonrasında, mikro cerrahi yöntemi ile burun, göz protezi için uygun bir göz kapağı ve ağız içi örtücü doku yapmayı planladıklarını anlattı.

Operasyonlar sayesinde psikolojisi de düzelen hastanın yeni bir hayata başladığını belirten Akdağ, "Hastamızın kolu, kaburgası ve alnından alınan doku ve parçalarla burnuna başarılı bir operasyon yaptık. Göz boşluğu için yapılan doku transferinin ardından yerleştirilen göz protezi sayesinde hastamız normal görünümüne kavuşmaya başladı. Şu anda bazı tedaviler devam ediyor, ancak bir gencin sosyal hayata adapte olabilmesi için gereken operasyonlar yapıldı." diye konuştu.