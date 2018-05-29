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Dağılan yüzü, vücudundan alınan parçalarla birleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Konya'da, gittiği düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan gence, vücudunun çeşitli yerlerinden alınan doku ve parçalarla burun, dudak, yanak, ağız ve göz bölgesine operasyon yapıldı - Genç hastanın yüzü, başarılı geçen operasyonların ardından önceki görünümüne kavuştu - SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Akdağ: - "Hastamızın kolu, kaburgası ve alnından alınan doku ve parçalarla burnuna başarılı bir operasyon yaptık. Göz boşluğu için yapılan doku transferinin ardından yerleştirilen göz protezi sayesinde hastamız normal görünümüne kavuşmaya başladı" - Hasta Sıtkı Gök: - "Sevdiğim kızla nişanlanacaktık fakat yaşadığım olay sonrası ailesi buna pek sıcak bakmadı. Bu sırada ameliyat seanslarım da devam ediyordu. Yüzümün gittikçe düzeldiğinin farkına vardım. Şimdi sevdiğim kızla 4 aydır nişanlıyız"

SAVAŞ GÜLER - Konya'da, bir düğünde silahtan çıkan kurşunun yüzüne isabet etmesiyle yaralanan Sıtkı Gök, başarılı operasyonlar sonrası eski görünümüne kavuştu.

Henüz 16 yaşındayken gittiği bir düğünde havaya ateşlenen silahtan çıkan merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sıtkı Gök'ün dünyası o günden sonra adeta kabusa döndü.

Konya Selçuk Üniversitesinde aylar süren ölüm kalım savaşı sonrası hayata tutunmayı başaran gencin yüzünde oluşan kalıcı hasar ise üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Osman Akdağ ve ekibinin çabasıyla zaman içinde silinmeye başladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinde bir yıl boyunca vücudunun çeşitli yerlerinden alınan doku ve parçalarla burun, dudak, yanak, ağız ve göz bölgesine yapılan operasyonlar, Sıtkı Gök'ü adeta yeniden hayata bağladı.

Operasyonu gerçekleştiren, SÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silah yaralanmalarının ciddi problemler doğurduğunu, özellikle düğünlerde eğlence amaçlı kullanılmasının kötü sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

Ateşli silah yaralanmaları sebebiyle hayatını veya vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden insanların olduğunu anımsatan Akdağ, "Hastamız da gittiği bir düğünde yanında patlayan silah nedeniyle üst dudağını, gözünü, burnunun bir kısmını, yanağını ve dişlerinden bazılarını kaybetmiş. Sıtkı, o gün 16 yaşında genç bir hasta olduğu için, onu psikolojik olarak hayata adeta yeniden döndürmek adına kafa yorduk." dedi.

- Vücudunun üç yerinden parça alındı

Akdağ, hastaya, yaptıkları muayeneler ve araştırma sonrasında, mikro cerrahi yöntemi ile burun, göz protezi için uygun bir göz kapağı ve ağız içi örtücü doku yapmayı planladıklarını anlattı.

Operasyonlar sayesinde psikolojisi de düzelen hastanın yeni bir hayata başladığını belirten Akdağ, "Hastamızın kolu, kaburgası ve alnından alınan doku ve parçalarla burnuna başarılı bir operasyon yaptık. Göz boşluğu için yapılan doku transferinin ardından yerleştirilen göz protezi sayesinde hastamız normal görünümüne kavuşmaya başladı. Şu anda bazı tedaviler devam ediyor, ancak bir gencin sosyal hayata adapte olabilmesi için gereken operasyonlar yapıldı." diye konuştu.

Akdağ, hastanın yaklaşık bir yıl boyunca ameliyat seanslarının devam ettiğini, şu anda bazı küçük sorunlar için muayeneye geldiğini dile getirdi.

- "Fotoğrafımı ilk gördüğümde kendimden vazgeçmiştim"

Hasta Sıtkı Gök ise yaklaşık iki yıl önce gittiği düğünde yanındaki bir kişinin silahından çıkan saçmaların yüzüne isabet etmesi sonrası, SÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Zor bir dönem geçirdiğini ancak Akdağ ve ekibinin kendisini hayata yeniden bağladığını vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Yaşanan olay sonrası fotoğrafımı ilk gördüğümde kendimden vazgeçmiştim. Sevdiğim kızla nişanlanacaktık fakat yaşadığım olay sonrası ailesi buna pek sıcak bakmadı. Bu sırada ameliyat seanslarım da devam ediyordu. Yüzümün gittikçe düzeldiğinin farkına vardım. Şimdi sevdiğim kızla 4 aydır nişanlıyız. Sonunda mutlu olduk. Öz güvenim arttı. Ameliyatlarım çok başarılı geçti. Şimdi seanslarım devam ediyor. Yüzümün şekli eski haline gelmeye başladı. Sosyal yaşantımda insanların içine karışma şansım arttı. Artık fazla bir sıkıntı yaşamıyorum."

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ateşli silahla yaralanma Dr. Öğretim Üyesi Osman Akdağ mikro cerrahi operasyon Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi

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