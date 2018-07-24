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Dağın yamacında Atatürk silüeti oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Toros Dağları'nın bir yamacında ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk silüeti, görenleri hayran bıraktı.

Dağın yamacında Atatürk silüeti oluştu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Toros Dağları'nın bir yamacında ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk silüeti, görenleri hayran bıraktı. Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Parti'li Adil Çelik, her yıl bölgede Atatürk silüetinin ortaya çıktığını ve bu yıl ilk kez bölgede bir şenlik düzenleyeceklerini belirterek, "Amacımız Atatürk silüetiyle beraber Yörük kültürünü bir arada yaşatmak" dedi.
Gazipaşa'ya 55 kilometre mesafede, Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Günnercik Yaylası'ndaki bir dağın yamacında ortaya çıkan Atatürk silüeti görenleri hayran bırakıyor. Bölge halkının her yıl 15 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında sabah saatlerinde oluştuğunu söylediği Atatürk silüetini görmek isteyenler Günnercik Yaylası'na geliyor. Bir yamacın gölgesinin diğerine doğru düşmesi sonucu ortaya çıkan Atatürk silüeti önünde birçok kişi hatıra fotoğrafı çektiriyor.
ŞENLİK YAPILACAK
Bu yıl ilk kez Gazipaşa Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin belirdiği Günnercik Yaylası'nda 3-5 Ağustos tarihleri arasında 1. Toroslar Günnercik Yayla Şenliği düzenlenecek. Şenlikle ilgili bilgi veren Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, "İlkini yapacağımız bu şenlikte o günlerde her yıl rutin olarak gerçekleşen, dağlara güneşin doğuş açısıyla ilgili Atatürk silüetinin dev şekilde yansıdığı bir görüntü oluşuyor. Şenlikle bu görüntüyü denk getirip, insanlara Günnercik Yaylası'nda, 1850 rakımda çok güzel bir 3 gün geçirtmeyi düşünüyoruz. Burada çadırlarımız, oyunlarımız, konaklamalarımız olacak, etkinliklerimiz, Yörük göçümüz olacak. Amacımız Atatürk silüetiyle beraber Yörük kültürünü bir arada yaşatmak. Siz de bizlerle olun, yıldızlara yakın olun ve Ulu Önder Atatürk'ün silüetini görme şansını, güzelliğini, onurunu yakalayın" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dağın yamacında Atatürk silüeti oluştuDağın yamacında Atatürk silüeti oluştuDağın yamacında Atatürk silüeti oluştu

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