Dağlık alandaki yaralı çocuk ambulans helikopterle alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde av tüfeğinden çıkan saçmalarla yüzünden yaralanan 14 yaşındaki Devran İmalı, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
İmalı Mahallesi Tıbık Yaylası'nda çobanlık yapan Ahmet Ş. (13) av tüfeğiyle oynarken silahın aniden ateş alması sonucu yanında bulunan Devran İmalı'yı yüzünden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, araç yolu bulunmayan dağlık alana yaklaşık 45 dakika yürüyerek ulaştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İmalı, buradan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Ahmet Ş. olayın ardından gözaltına alındı.
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