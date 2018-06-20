Dağlık Karabağ göçmenlerinin durumu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali sonucu yurtlarını terketmek zorunda kalan 1 milyon 200 bin göçmen vatandaşıyla ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısının en fazla olduğu ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'da hak iddia etmesi ve 1991'de başlattıkları saldırılarla Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmesi sonucu buralarda yaşayan 1 milyon insan yurtlarını terkederek Azerbaycan'ın diğer bölgelerine yerleşti.

Nüfus artışı ile Azerbaycanlı göçmenlerin sayı 1 milyon 200 bini geçti.

Azerbaycan devletince bir taraftan Karabağ sorununun çözümü ve toprakların işgalden kurtarılması için müzakereler yürütürken, diğer yandan ilk yıllarda çok zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Resmi verilerin göre son 20 yılda Azerbaycan Devleti Karabağ göçmenlerinin sosyal refah düzeyinin iyileştirilmesi için 6 milyar dolar harcadı. Verilere göre bugüne kadar 250 binden fazla göçmene ev verildi.