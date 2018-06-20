Dağlık Karabağ göçmenlerinin durumu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali sonucu yurtlarını terketmek zorunda kalan 1 milyon 200 bin göçmen vatandaşıyla ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısının en fazla olduğu ülkelerden biri olarak gösteriliyor.
Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'da hak iddia etmesi ve 1991'de başlattıkları saldırılarla Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmesi sonucu buralarda yaşayan 1 milyon insan yurtlarını terkederek Azerbaycan'ın diğer bölgelerine yerleşti.
Nüfus artışı ile Azerbaycanlı göçmenlerin sayı 1 milyon 200 bini geçti.
Azerbaycan devletince bir taraftan Karabağ sorununun çözümü ve toprakların işgalden kurtarılması için müzakereler yürütürken, diğer yandan ilk yıllarda çok zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.
Resmi verilerin göre son 20 yılda Azerbaycan Devleti Karabağ göçmenlerinin sosyal refah düzeyinin iyileştirilmesi için 6 milyar dolar harcadı. Verilere göre bugüne kadar 250 binden fazla göçmene ev verildi.
Karabağ göçmenleri için birtakım kolaylıklar getiren, elektrik, doğalgaz, su gibi hizmetlerden ücret almayan Azerbaycan Devleti, aynı zamanda topraklar işgalden kurtarıldıktan sonra uygulanacak "büyük dönüş" programı hazırladı.
Ermeni ordusunun 1993'te işgal ettiği, Azerbaycan ordusunun 1994'te kurtardığı Çocuk Mercanlı köyü, 2016'nın nisan ayında Azerbaycan askerlerinin bölgeye hakim Leletepe'yi işgalden kurtarmasının ardından pilot bölge seçildi.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yeniden kurulan köyde 150 konut, okul ve cami inşa edildi, daha önce buradan göç etmek zorunda kalan aileler geri döndü.
- Azerbaycan'ın göçmen sorunu Türkiye'nin de dikkatinde
Azerbaycanı ziyaret eden Türk yetkililer, göçmenlerin sorunlarıyla da yakından ilgilenirken Türk kurumlarınca göçmenlere yönelik destek ve yardım programları uygulanıyor. En son Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Türk kurumlarınca Çocuk Mercanlı köyünde iskan eden ailelerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla arıcılık, hayvancılık, hediyelik eşya ve seracılık projeleri başlatıldı.
Azerbaycan göçmen sorunun tek çözümü olarak, onların güvenli şekilde kendi topraklarına dönmesi görülüyor. AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülen çözüm müzakerelerinde Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir an önce işgal altındaki toprakları boşaltması gerektiği şartı üzerinde duruyor.
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