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Daha önce 7 kişiyi öldüren, güvenlik görevlisinin katil zanlısı böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (2) Kayseri'de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik görevlisinin katil zanlısı, daha önce 7 kişiyi öldüren seri katil çıktı (2)

Kayseri'de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınar’ın, Yılmaz'ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

SİLAHINI BEĞENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırm Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği tabanca ve olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi bulundu. Şüphelinin evinde ayrıca çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayapınar, emniyette ilk sorgusunda cinayeti güvenlik görevlisinin silahını beğendiği, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

'7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ'

Kayapınar, 1994 yılında, henüz14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürmekten, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı yaraladığı iddiasıyla yargılandı, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÖLDÜRDÜKLERİNİ 'AV' OLARAK TANIMLADI

Kayapınar 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlattığı öğrenildi. Kayapınar, öldürdüğü kişileri ’av’, gasp ettiği para ve eşyaları ’av ganimeti’ olarak gördüğünü anlatırken, kendisini de ’avcı’ diye isimlendirdiği belirtildi.

SERİ KATİL SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kayseri'de daha önce 7 kişi öldüren ve son olarak 5 gün önce bir villanının güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) katleden "Avcı" lakaplı seri katil 39 yaşındaki Hamdi Kayapınar Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin sorgusunun ardından parmak izi işlemleri için Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Seri katil gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ÖLDÜRÜLEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİ KONUŞTU

Villada öldürülen güvenlik görevlisi Sami Yılmaz eşi 2 çocuk annesi Yıldız Yılmaz, cinayet zanlısının yakalanması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim eşim, şerefli Türk ordusunun bir neferi idi. Uzman Çavuş olarak emekli oldu. Daha sonra güvenlik görevlisi olarak 2 yıldır çalışıyordu. Eşim böyle bir ölümü hak etmedi. 6 cinayet işleyen seri katilin nasıl serbest kaldığını anlamış değilim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir asker eşi olarak bu katilin yeniden cezalandırılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:
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- Seri katilin bisikletle son cinayet yerini keşif yapması
- Güvenlik kulübesine saldırması ve kulübüne içine girmesi
- Polisin cinayet zanlısı Hamdi Kayapınar'ın evine baskın yapması
- Jandarma köpeğinin evine arama yapması
- Hamdi Kayapınar, parmak izi için Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
- Öldürülen Güvenlik görevlisinin eşi ile röportaj
- Diğer genel- detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ(DHA)

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