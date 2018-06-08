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"Dahi" piyanist Karim Said konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Müziğin bir dünya mirası olduğuna dikkati çekmek için "Miras" başlığı verilen konser, 12 Haziran'da Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Ürdünlü piyanist Karim Said, İstanbul Resitalleri'nin 11. Sezon Finali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Müziğin bir dünya mirası olduğuna dikkati çekmek için "Miras" başlığı verilen konser, 12 Haziran'da Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleştirilecek.

Said, sıra dışı bir programla Byrd, Schoenberg, Brahms, Tomkins, Webern ve Beethoven gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerini icra edecek.

"Dahi" olarak tanımlanan Said, orkestra şefi Daniel Barenboim tarafından 10 yaşındayken keşfedildi. Önce Purcell School'a ardından İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi'ne burslu olarak kabul edilen müzisyenin hayatını konu edinen belgesel de 2009'da Palermo'da, 2010'da New York Film Festivali'nde ödül kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Resitalleri Karim Said

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