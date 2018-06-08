Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kurdurup o terör örgütlerini illerimize, topraklarımıza, sınır içimize ve sınır ötemize konuşlandırıp bizi huzursuz etmek isteyen dahili ve harici düşmanlarımız var." dedi.

Erbaş, Altınordu Belediyesince sahilde kurulan çadırda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının, Müslümanları ruhen yüce aşamalara ulaştıran çok önemli zaman dilimi olduğunu söyledi.

İftar sofralarının aynı zamanda muhabbet, sevgi ve kardeşlik sofraları olduğunu belirten Erbaş, "Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 'oruç bir kalkandır'. Oruç neye kalkan oluyor, şeytanın oklarına karşı, zehirli oklarına, günah oklarına karşı oruç bir kalkan." diye konuştu.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz büyük bir medeniyet. Sevgi, bilgi, barış medeniyeti diyebilirsiniz. Tarih boyunca Allah Resulü Efendimizin Medineyi Münevvere'de kurduğu İslam medeniyetinden günümüze kadar her asırda birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hep en üstün olmuşuz. Bugün de buna çok ihtiyacımız var. İşte şu manzara bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman daha güçlü oluyoruz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kurdurup o terör örgütlerini illerimize, topraklarımıza, sınır içimize ve sınır ötemize konuşlandırıp bizi huzursuz etmek isteyen dahili ve harici düşmanlarımız var."