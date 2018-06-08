Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kurdurup o terör örgütlerini illerimize, topraklarımıza, sınır içimize ve sınır ötemize konuşlandırıp bizi huzursuz etmek isteyen dahili ve harici düşmanlarımız var." dedi.
Erbaş, Altınordu Belediyesince sahilde kurulan çadırda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının, Müslümanları ruhen yüce aşamalara ulaştıran çok önemli zaman dilimi olduğunu söyledi.
İftar sofralarının aynı zamanda muhabbet, sevgi ve kardeşlik sofraları olduğunu belirten Erbaş, "Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 'oruç bir kalkandır'. Oruç neye kalkan oluyor, şeytanın oklarına karşı, zehirli oklarına, günah oklarına karşı oruç bir kalkan." diye konuştu.
Erbaş, şunları kaydetti:
"Bizim medeniyetimiz büyük bir medeniyet. Sevgi, bilgi, barış medeniyeti diyebilirsiniz. Tarih boyunca Allah Resulü Efendimizin Medineyi Münevvere'de kurduğu İslam medeniyetinden günümüze kadar her asırda birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hep en üstün olmuşuz. Bugün de buna çok ihtiyacımız var. İşte şu manzara bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman daha güçlü oluyoruz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kurdurup o terör örgütlerini illerimize, topraklarımıza, sınır içimize ve sınır ötemize konuşlandırıp bizi huzursuz etmek isteyen dahili ve harici düşmanlarımız var."
- "Dahili düşmanlara karşı tedbirli olmalıyız"
Erbaş, harici düşmanlara karşı tedbir almanın kolay olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Göğüs göğüse cephelerde savaşmak bizim zaten hiçbir zaman çekinmeden, düğüne bayrama gider gibi ya şehit ya gazi olmak için gittiğimiz anlardır ama o dahili düşmanlar var ya ihanet içerisinde olanlar, münafıklar... Onlara karşı tedbirli olmalıyız. En büyük düşman münafıklardır. Zira Kur'an-ı Kerim'de müminlerden birkaç ayetle bahsediliyor, ardından iki ayetle müşriklerden bahsediliyor, ardından 11 ayet münafıklardan bahsediyor Bakara Suresi'nin başında. Rabbimiz, 'münafıklar şüphesiz cehennemin en alt tabakasına gideceklerdir' buyuruyor. Neden, çünkü onların düşmanlıkları müşriklerden, kafirlerden daha kötüdür, gizli düşmandır, içimizdeki düşmandır. Vatanımızı bölmek için uğraşırlar."
- "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz"
Birlik beraberlik vurgusu yapan Ali Erbaş, şunları kaydetti:
"Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz, tefrikaya düşmeyiniz. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir, ramazandır, oruçtur, hacdır, zekattır, ibadetlerdir ve birbirimizi sevmektir. Peygamber Efendimiz, 'sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız' buyuruyor. Rabbim sevgimizi, saygımızı, samimiyetimizi daim eylesin. Bizi birbirimize karşı kışkırtan hainlere fırsat vermesin. Hep dualarımızı öyle yapalım. Onların tuzakları vardır, Allah'ın da tuzağı vardır."
Programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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