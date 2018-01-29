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Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde daire almak için gittiği inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

Olay, Sarıkorkmaz Mahallesi Hürriyet Kümeevleri Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 14 katlı inşaat halindeki binadan daire almaya gelen 81 yaşındaki Feyzi Toraman geri geri giderken 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. İnşaatta çalışanlar yaşlı adama müdahale ederken, 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adama ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Özel Ereğli Anadolu Hastanesi’ne kaldırdı.

Kafasında ve vücudunun birçok yerinde onlarca kırık oluşan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
inşaat Zonguldak asansör

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