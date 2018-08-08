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Daire Başkanı, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:46 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, farkındalık oluşturmak amacıyla makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, farkındalık oluşturmak amacıyla makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Engelliler Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, işe şoförünün sürdüğü çift pedallı bisikletle gidiyor. Şoförünün arkasındaki koltukta oturup pedal çeviren Çelebi'yi görenler, şaşkınlık yaşıyor. Kurum ziyaretlerine de makam aracı olarak kullandığı bisikletle giden Yusuf Çelebi, trafikte zaman kaybı yaşamadığını belirterek, şunları söyledi Öncelikle bisikletin ciddi bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra spor yapmak için de önemli bir araç olduğunu belirtmek istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin caddeleri, kaldırımları, tiyatroları, sinemaları, kamu alanlarını herkesin eşit kullanabilmesi için, Gaziantep ilimizin ismini 'Engelsiz Kent Gaziantep' koydu. Kentlerin medeniyeti caddeleriyle, kaldırımlarıyla, fiziki erişimiyle ifade edilir. Bisiklet ulaşımı denilince genelde akla Avrupa ülkeleri gelir. Fakat artık Türkiye de bu aracı kullanan, akla gelen ülkelerden biri olacak. Ben evimden şoförümle beraber bisikletime biner belediyeye gelirim. Başka yerlerde olan toplantılara bisikletimle gitmeye çaba gösteririm. Çalışmalarımı bitirdikten sonra mesaim bittiğinde tekrar bisikletimle evime dönerim.

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