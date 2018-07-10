HABER

Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu.

Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. İhalede, Atanerhan adlı 2 yaşındaki tay 255 bin TL'den alıcı buldu.
Malatya'da Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 73 safkan Arap tayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada bugün kıran kırana geçen açık artırma ile satıldı. Katılımın yoğun olduğu açık artırmada Atanerhan adlı 2 yaşındaki yarış tayı 255 bin TL'yi veren Mozaik Tarım A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 180 bin TL'den Babüroğlu adlı tay Halil Turan'a satılırken, Hoştay adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.'ye, Topateşi adlı tay Özgür Şimşek'e, Nasirhan ise Mücahit Yıldızhan'a 120'şer bin TL'den satıldı. En düşüğü 10 bin TL'den satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 3 milyon 679 bin TL gelir elde etti.
Yapılan ihalede satışa sunulan 6 tay ise iki defa podyuma çıkartılmasına rağmen alıcı bulamadı.

FOTOĞRAFLI

Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldıDaire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldıDaire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldıDaire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı etkili olduTekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattıFuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.