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Daire fiyatına 'tay'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı, ihale usulüyle satışa sunuldu. Gökçehatun adlı 2 yaşındaki yarış tayı 370 bin TL'den alıcı buldu.

Daire fiyatına 'tay'

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı, ihale usulüyle satışa sunuldu. Gökçehatun adlı 2 yaşındaki yarış tayı 370 bin TL'den alıcı buldu.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. Gökçehatun adlı 2 yaşındaki yarış tayı 370 bin TL'den alıcı buldu. Karacabey Harası'nda yoğun katılımla gerçekleşen satışta, en yüksek fiyata Gökçehatun adlı tay 370 bin TL'den CMF Reklam Otomotiv A.Ş. tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 360 bin TL'den Gürdenli adlı tay Mozaik Tarım A.Ş.’ye satılırken, Egemenbey adlı tay ise 300 bin TL’den Muzaffer Can’a satıldı. En düşüğü 10 bin TL'den satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 4 milyon 969 bin TL gelir elde etti.
71 tayın satışa sunulduğu ihalede satılmayan tay olmadı.

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Daire fiyatına 'tay'Daire fiyatına 'tay'Daire fiyatına 'tay'

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