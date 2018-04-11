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DAK-SAR ekiplerinden gece tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Kadıköy Kalamış Marina’dan senaryo gereği telsize gelen ihbar üzerine hareket geçen DAK-SAR ekiplerinin, batan gemiden insanları kurtarma çalışmaları gerçeğini aratmadı.Denizciler Dayanışma Derneği Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) Kadıköy Kalamış Marina’dan hareketle gerçeğini aratmayan gece eğitimi ve tatbikatı yaptı.

Kadıköy Kalamış Marina’dan senaryo gereği telsize gelen ihbar üzerine hareket geçen DAK-SAR ekiplerinin, batan gemiden insanları kurtarma çalışmaları gerçeğini aratmadı.
Denizciler Dayanışma Derneği Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) Kadıköy Kalamış Marina’dan hareketle gerçeğini aratmayan gece eğitimi ve tatbikatı yaptı. Tatbikatta senaryo gereği bir geminin batması sonucu denize düşen insanların kurtarılması canlandırıldı. Telsize gelen anonsla harekete geçen DAK-SAR ekipleri hızlı bir şekilde toplanarak geminin battığı söylenen noktaya hareket etti. Olay yerine gelen ekipler senaryo gereği denize kurtarma botu atarak, denizde bulunan insan maketlerini çıkardı. Daha sonra ise can kurtarma botuna binen DAK-SAR ekipleri denizde ceset aradı. Sonrasında ise cesedi gören ekipler işaret fişeği atarak bulundukları noktayı Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Senaryo gereği yapılan kurtarma çalışmaları gerçeğini aratmazken, tatbikat sonunda ekipler resmi geçiş töreni yaptı.

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