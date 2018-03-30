Dakar Belediye Başkanı Sall'a 5 yıl hapis

Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı.
Geçen yıl mayıs ayından bu yana başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı Sall'ı 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar para cezasına mahkum etti.
Ülkede 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın en güçlü rakibi olarak görülen Dakar Belediye Başkanı, bu kararla adaylık hakkını kaybetti.
Ulusal Meclis, geçen temmuzdaki genel seçimlerde muhalefet koalisyonun lideri olarak milletvekili seçilen Sall'ın yargılanmasının devamı için kasım 2017'de dokunulmazlığını kaldırmıştı.
Ülke yasalarına göre, belediye başkanı aynı zamanda milletvekili de olabiliyor.
Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi
Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum