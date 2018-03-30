Dakar Belediye Başkanı Sall'a 5 yıl hapis

Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapse çarptırıldı.

Geçen yıl mayıs ayından bu yana başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı Sall'ı 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar para cezasına mahkum etti.

Ülkede 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın en güçlü rakibi olarak görülen Dakar Belediye Başkanı, bu kararla adaylık hakkını kaybetti.

Ulusal Meclis, geçen temmuzdaki genel seçimlerde muhalefet koalisyonun lideri olarak milletvekili seçilen Sall'ın yargılanmasının devamı için kasım 2017'de dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Ülke yasalarına göre, belediye başkanı aynı zamanda milletvekili de olabiliyor.