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Dakar Belediye Başkanı'nın serbestlik talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

Dakar Temyiz Mahkemesi, ECOWAS Adalet Divanının Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'in temyiz kararı çıkana kadar serbest kalması talebini geri çevirdi

Senegal'deki Dakar Temyiz Mahkemesi, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı Adalet Divanı'nın Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'ın temyiz başvurusu sonuçlanana kadar serbest kalması talebini reddetti.

Dakar Temyiz Mahkemesi Başkanı Demba Kandji, ECOWAS Adalet Divanının temyiz sürecini etkilemeyeceğini belirterek Sall'ın mahkumiyet kararını bozmadı.

Ülkede Şubat 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın en güçlü rakibi olarak görülen Dakar Belediye Başkanı, bu kararla da kaybettiği adaylık hakkına kavuşamadı.

Senegal Anayasasına göre, 3 aydan fazla mahkumiyeti olan kişiler cumhurbaşkanı olamıyor.

- 5 yıl hapis verilmişti

Geçen yıl mayıs ayından bu yana başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı Sall'ı 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar para cezasına mahkum etti.

Sall de Dakar Temyiz Mahkemesine ve ECOWAS'a bağlı Adalet Divanına başvurmuş, mahkeme Sall'i haklı bulmuş, adil yargılanmadığına hükmederek, temyiz mahkemesinden bir karar çıkana kadar serbest bırakılmasını talep etmişti.

Ulusal Meclis, geçen temmuzdaki genel seçimlerde muhalefet koalisyonun lideri olarak milletvekili seçilen Sall'ın yargılanmasının devamı için Kasım 2017'de dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Ülke yasalarına göre, belediye başkanı aynı zamanda milletvekili de olabiliyor.

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