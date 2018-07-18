Dakar Belediye Başkanı'nın serbestlik talebine ret

Senegal'deki Dakar Temyiz Mahkemesi, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) bağlı Adalet Divanı'nın Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'ın temyiz başvurusu sonuçlanana kadar serbest kalması talebini reddetti.

Dakar Temyiz Mahkemesi Başkanı Demba Kandji, ECOWAS Adalet Divanının temyiz sürecini etkilemeyeceğini belirterek Sall'ın mahkumiyet kararını bozmadı.

Ülkede Şubat 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın en güçlü rakibi olarak görülen Dakar Belediye Başkanı, bu kararla da kaybettiği adaylık hakkına kavuşamadı.

Senegal Anayasasına göre, 3 aydan fazla mahkumiyeti olan kişiler cumhurbaşkanı olamıyor.

- 5 yıl hapis verilmişti

Geçen yıl mayıs ayından bu yana başkent Dakar'daki Reubeuss Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sall, "yolsuzluk", "dolandırıcılık" ve "para aklamak" suçlarından Dakar Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme, kamuya ait 3 milyon doları zimmetine geçirmekle suçladığı Sall'ı 5 yıl hapse ve 10 milyon dolar para cezasına mahkum etti.