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Dakar Büyükelçisi Civaner, Cabo Verde Cumhurbaşkanına güven mektubunu sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 03:08 | Son Güncelleme

Cabo Verde'ye akredite Nihat Civaner, Cumhurbaşkanı Jorge Carlos Fonseca tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, akredite olduğu Batı Afrika ülkesi Cabo Verde'nin Cumhurbaşkanı Jorge Carlos Fonseca'ya güven mektubunu sundu.

Afrika kıtasının en batısında yer alan, "Yeşil Burun Adaları" olarak da bilinen Cabo Verde'nin Cumhurbaşkanı Fonseca, Büyükelçi Civaner'i başkent Praya'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Samimi bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede özellikle iki ülke ilişkilerinin ekonomik anlamda daha da geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Ayrıca görüşmede, Türkiye ve Cabo Verde arasındaki karşılıklı ilişkilerin daha da ileri götürülmesi iradesi ortaya konuldu.

Birçok bakan ve üst düzey yetkililerin hazır bulunduğu kabulde Büyükelçi Civaner, Fonseca'ya güven mektubunu takdim etti.

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akredite Cabo Verde güven mektubu Nihat Civaner Yeşil Burun Adaları

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