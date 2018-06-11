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Dakar Büyükelçisi Civaner'den Senegal Ticaret Odasına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner: - "Senegal'de gerçekleştirilen projelerin getirdiği krediyle Türk firmalarının önü daha da açıldı. İnanıyorum ki buraya gelecek Türk firmaları bu krediyi iyi kullanarak daha üst seviyelere çıkaracaktır"

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, "Senegal'de gerçekleştirilen projelerin getirdiği krediyle Türk firmalarının önü daha da açıldı. İnanıyorum ki buraya gelecek Türk firmaları bu krediyi iyi kullanarak daha üst seviyelere çıkaracaktır." dedi.

Dakar Ticaret Ataşesi Özgür Yalnız ile birlikte Senegal Ticaret Odası Başkanı Daouda Thiam'ı makamında ziyaret eden Civaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmenin sıcak geçtiğini söyledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ziyaretinde koyduğu ekonomik hedeflere ulaşma kararlılığını vurguladıklarını söyleyen Civaner, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 250 milyon dolardan 400 milyon dolara çıkarmanın çabası içinde olduklarını ifade etti.

Senegal makamlarının Türk firmalarının ülkede tamamladıkları projelerden gayet memnun olduğunu hatırlatan Civaner, "Senegal'de gerçekleştirilen projelerin getirdiği krediyle Türk firmalarının önü daha da açıldı. İnanıyorum ki buraya gelecek Türk firmaları bu krediyi iyi kullanarak daha üst seviyelere çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

Daouda Thiam, ziyarette iki ülkeden iş adamlarının katılımıyla, kasım ayında düzenlenmesi planlanan iş forumunu ele aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'de yapılan büyük projelerin Senegal'e de taşınmasını konuştuklarını aktaran Thiam, Büyükelçi Civaner'in ziyaretinin iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına ve yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

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Daouda Thiam Senegal Ticaret Odası ticaret Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner ziyaret

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