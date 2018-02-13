Dakar'da hava kirliliği alarmı

Senegal'in başkenti Dakar'da gelecek 48 saatte yoğun hava kirliliği gözlemleneceği bildirildi.
Senegal Hava Kalite Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, havada bulunan zehirli partikül miktarının fazla olacağı, bu nedenle "turuncu alarm" verildiği duyuruldu.
Başkentteki Katedral bölgesinde zararlı partiküllerin metreküp başına 600 mikrograma kadar çıkacağı belirtilen açıklamada, solunum yolu rahatsızlığı olanların, çocuklar ile yaşlıların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi.
Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, insan sağlığına tehdit oluşturmaması için 1 metreküp havanın en fazla 25 mikrogram zehirli partikül içermesi gerekiyor.
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