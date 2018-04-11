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DAKSAR'dan arama kurtarma eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği gönüllüleri Kadıköy'de denizde gece kurtarma eğitimi yaptı.

İSTANBUL (AA) - Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği gönüllüleri Kadıköy'de denizde gece kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

İstanbul'da arama kurtarma hizmeti veren gönüllülerden oluşan Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR) Kadıköy Moda açıklarında gece denizden insan kurtarma eğitimi yaptı.

Eğitim kapsamında acil durum çağrısını alan DAKSAR gönüllüleri Kalamış Marina'dan 4 arama kurtarma botu ve 1 palamar botu ile çıkarak denize düşen kişinin kurtarılması, batma tehlikesi geçiren teknenin yedeğe alınması, can salında bulunan kazazedelerin kurtarılması senaryolarını gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik botlarının da refakat ettiği eğitim başarı ile tamamlanarak marinaya geri dönüldü.

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