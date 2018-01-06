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Dalaman İlçe Jandarma Komutanı 'mahrem imamı' şüphelisi olarak gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:23 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Konya merkezli olarak 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A. da gözaltına alındı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanı 'mahrem imamı' şüphelisi olarak gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptıkları anlaşılan şüphelilerle ilgili, Konya merkezli 27 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bulunan Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A. da gözaltına alındı. Jandarma Üsteğmen M.A., işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi Konya'ya gönderildi. M.A.'nın sorgusunun Konya'da devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Muğla Konya Jandarma Dalaman Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY

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