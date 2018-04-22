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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “23 Nisan Çocuk Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.Dalaman Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte meydana şişme oyun parkı kuruldu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “23 Nisan Çocuk Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.
Dalaman Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte meydana şişme oyun parkı kuruldu. Eğlenceli ve ödüllü yarışmaların yapıldığı şenlikte Dalaman Belediyesi Filarmoni Orkestrası müzik dinletisi, Zübeyde Hanım Sağlıklı Yaşam Merkezi öğrencileri ise bale gösteri sundu. Gösterilerin ardından Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz gösterilerde yer alan öğrencilere ve eğitmenlere sertifikalarını takdim etti.
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, “23 Nisan, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu iradenin çocuklara ne kadar değer verdiğinin göstergesi olan bir tarih. Bizde o günden bugüne, bu günden ise yarına çocuklarımızın Cumhuriyetimize, bayrağımıza ve Atatürk’ümüze nasıl sahip çıkacaklarını görmelerini sağlayacak bu güzel bayramı kutluyoruz. Çocuklarımızın kendi yeteneklerini, çalışmalarını sergileyebileceği bu etkinlik ile 23 Nisan’ı coşkuyla kutlamış oluyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
6 / 7

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
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Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”

Dalaman’da “23 Nisan Çocuk Şenliği”
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