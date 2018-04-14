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Dalaman’da taşeron işçilerin kadro sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Dalaman Devlet Hastanesi’nde taşeron olarak çalışan personel kadroya geçmelerinin ardından lokma hayrı yaptı.

Dalaman’da taşeron işçilerin kadro sevinci

Dalaman Devlet Hastanesi’nde taşeron olarak çalışan personel kadroya geçmelerinin ardından lokma hayrı yaptı. Kadroya geçen çalışanlar, “Taşerona elveda kadroya merhaba, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz.” yazılı pankart açtılar.
Hastane bahçesindeki lokma ve dua programına Dalaman Ak Parti İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Devlet Hastanesi Başhekimi Birsen İlhan, Hastane Müdürü Cankur Can, Dalaman Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Korkut Ekinci ve hastane çalışanları katıldı.
Kadroya geçen işçiler, “Dalaman Devlet Hastanesinde taşeron çalışan işçiler olarak hükümetimiz ve devletimizin taşeron işçileri kadroya geçirmesinden dolayı hastanesi bahçesinde lokma ve dua programı yaptık. Bizlere kadro verilmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar
Dalaman Devlet Hastanesi’nde aşçı, garson, veri hazırlama, hasta karşılama ve yönlendirmede, temizlik, güvenlik ve teknik hizmetlerde görev yapan toplam 36 personelin kadroya geçtiği öğrenildi.

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