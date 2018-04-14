Dalaman’da taşeron işçilerin kadro sevinci

Dalaman Devlet Hastanesi’nde taşeron olarak çalışan personel kadroya geçmelerinin ardından lokma hayrı yaptı. Kadroya geçen çalışanlar, “Taşerona elveda kadroya merhaba, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz.” yazılı pankart açtılar.
Hastane bahçesindeki lokma ve dua programına Dalaman Ak Parti İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Devlet Hastanesi Başhekimi Birsen İlhan, Hastane Müdürü Cankur Can, Dalaman Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Korkut Ekinci ve hastane çalışanları katıldı.
Kadroya geçen işçiler, “Dalaman Devlet Hastanesinde taşeron çalışan işçiler olarak hükümetimiz ve devletimizin taşeron işçileri kadroya geçirmesinden dolayı hastanesi bahçesinde lokma ve dua programı yaptık. Bizlere kadro verilmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar
Dalaman Devlet Hastanesi’nde aşçı, garson, veri hazırlama, hasta karşılama ve yönlendirmede, temizlik, güvenlik ve teknik hizmetlerde görev yapan toplam 36 personelin kadroya geçtiği öğrenildi.
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum