HABER

DALGALARA KAPILAN 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 23:08 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA Arnavutköy'de gittikleri piknikte denize giren 3 çocuktan dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Arnavutköy'de gittikleri piknikte denize giren 3 çocuktan dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
Sultangazi'de ikamet eden Ramazan Akdağ, kardeşini de ailesiyle alarak, Tayakadın'daki baldızının evine gitti. Daha sonra 3 aile piknik yapmak için Karaburun Sahili'ne gitti. Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girdi.
Kısa süre sonra 3 çocuk dalgalara kapıldı. Bağrışmaları duyan Ramazan Akdağ ve çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, belirtilen bölgede arama yaptı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kız çocuğu bulunamadı. Çalışmalarına ara veren ekipler, yarın sabah saatlerinde devam edecek.
Bu arada kız çocuğunun ailesinin ve olay yerine gelen yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
CEP TELEFONU KAMERASI
-Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramalar
-Denizdeki büyük dalgalar
-Dalgıçların araması

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
Klasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştuKlasik otomobil tutkunları Bodrum'da buluştu
5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

'Bazlama kavgası' büyüyor

'Bazlama kavgası' büyüyor

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Türkiye-ABD krizi yaşanırken Rusya'dan sürpriz hamle

Diğer Haberler
Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.