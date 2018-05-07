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Dalgıçlar Kuşadası'nda ölü caretta caretta buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Olta yutarak telef olduğu değerlendirilen caretta caretta DEKAMER'e gönderilecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında dalış yapan 3 dalgıç, ölü caretta caretta buldu.

Kadınlar Denizi mevkisi açıklarında eğitmen Kubilay Akgür öncülüğünde dalış yapan dalgıçlar, denizde gördükleri ölü caretta carettayı kıyıya çıkarttı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bilgi verilmesi üzerine Dernek Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gelip deniz kaplumbağasını inceledi.

Gazetecilere açıklama yapan Sürücü, caretta carettayı Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) göndereceklerini söyledi.

Sürücü, kaplumbağanın olta iğnesi yutarak telef olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

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