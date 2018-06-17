Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut, Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Dana Adası İngiliz koyu mevkiinde bir grupla yaptığı dalışta rahatsızlandı. Kendisiyle suya giren diğer dalgıçların fark etmesi üzerine suyun üzerine çıkarılan Atakut, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atakut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Binbaşı Atakut'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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