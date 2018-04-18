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Dalış turizminin adresi Kemer

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Son yıllarda gelişen ve 20 dalış okulunun bulunduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde günde 600 dalış yapılıyor - Dalış tutkunları denizin dibinde tarihi kalıntıları, batıkları ve su altı canlılarını inceliyor - Dalış eğitmeni Sivrikaya: - "Yaklaşık 10 yıl önce denizi bulunmayan İsviçre'de kayıtlı dalgıç sayısı Türkiye'den fazlaydı. Şimdi bu değişti. Türkiye'de bu aktivite yükselişte olduğu için bizi mutlu ediyor"

YUNUS İÇEN - Antalya'nın Kemer ilçesinde dalış turizmi kapsamında günde 600 kişi su altını keşfediyor.

Türkiye'nin önemli dalış merkezleri arasında yer alan Kemer'de 20 dalış okulu bulunuyor. Su altı görüşünün çok net olduğu Kemer açıklarında dalış yapanlar, vatoz, deniz kaplumbağası, nadir bulunan deniz tavşanları, aslan balıkları, ahtapot, müren, akya balığı, papaz balığı, melanur, mürekkep balığı gibi su altı canlılarını yakından görme fırsatı bulabiliyor.

Yaz aylarında günlük ortalama 600 dalış yapılan ilçede Ay Işığı, Kiriş Koyu, Üç Adalar, Fener Sığlığı, Kiriş Mağara Koyu, Kiriş Akvaryum Koyu, Pati Batığı, Paris 2 Batığı da dalış tutkunlarının gözde mekanlarından olarak kabul ediliyor.

Rus turistlerin önemli oranda ilgi gösterdiği Kemer dalış organizasyonlarında haftalık tur için gelen tatilciler, sertifikalarına uygun dalış noktalarında su altının keyfini çıkarıyor.

- Paris 2 Batığı'na ilgi büyük

Kemer'de dalış için en çok tercih edilen yerlerden biri, her yıl binlerce dalışın yapıldığı Paris 2 Batığı. Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen batık, 50 metre boyunda, 8 metre eninde ve 551 grostonluk 6 uçaksavar topu ve 2 torpil kovanı bulunan Fransızların ünlü savaş gemisi. 1955 yılında keşfedildikten sonra dalgıçların ve su altı fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geldi.

Dalış eğitmeni Ali Sivrikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemer'de Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'na bağlı 20 dalış merkezinde faaliyet gösterildiğini belirtti.

Sivrikaya, dalış sporunun Türkiye ve Kemer turizmine ciddi bir katkı sunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dalış tutkunlarının çoğunluğunu Ruslar oluşturuyor. Avrupalı ve yerli misafirlerimiz de son yıllarda dalışa büyük ilgi gösteriyor. Dalış sporuna ilgi son yıllarda yüksek. Dalış özellikle Rusya ve Avrupa ülkelerinde yaygın. Yaklaşık 10 yıl önce denizi bulunmayan İsviçre'de kayıtlı dalgıç sayısı Türkiye'den fazlaydı. Şimdi bu değişti. Türkiye'de bu aktivite yükselişte olduğu için bizi mutlu ediyor."

Sivrikaya, dalış tutkunların su altında çeşitli balık türlerini görme imkanı bulduğuna işaret ederek, "Paris 2 batığı en çok dalış yapılmak istenen yerlerin başında yer alıyor. Zamanında Fransızlar buraları abluka altına almış. Askerlerimiz o zaman bizi nasıl kurtardıysa şimdi de kurtarmaya devam ediyor. Su altı turizmine ciddi hizmet vermeye devam ediyor tabi bu batık." dedi.

Dalışın, kurallara uyulduğu taktirde herkesin rahatlıkla yapabildiği bir spor olduğunu ifade eden Sivrikaya, ilk defa dalış yapmak isteyen misafirlere tanıtım dalışı ve kendi dillerinde eğitim verdiklerini kaydetti.

- Dalış noktalarına tonozlama sistemi yapıldı

Kemer Kaymakamlığı ile yapılan görüşmelerle günübirlik tur teknelerinin dalış bölgelerine girmesinin yasaklandığını da aktaran Sivrikaya, bunun hem dalış güvenliği hem de su altı popülasyonunun artması açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Sivrikaya, tonozlama sistemi sayesinde çapa atmak zorunda kalmadıklarını, ip yapısına zarar vermemek için artık teknelerin bu tonozları kullandığını, bu sayede su altındaki canlılara da zarar verilmediğini bildirdi.

Dalış turizminde Mısır'ın önde gelen ülkeler arasında olduğuna değinen Sivrikaya, "Mısır bu işi endüstri haline getirdi. Dalış turizmi Mısır'a ciddi bir gelir getiriyor. Türkiye'de de bunu endüstri haline getirmemiz lazım. Yapay resifler oluşturmalıyız. Yeni dalış noktaları üretmemiz lazım. Bizim de ülke olarak bu konuya yoğunlaşmamız lazım." diye konuştu.

- Dalış için Belçika'dan geldi

Dalış yapmak için Belçika'dan Kemer'e gelen Narin Lenssens, dalmayı çok sevdiğini, su altını yeniden keşfetmek istediğini belirtti.

Dalışı fantastik bulduğunu anlatan Lenssens, "Su altı çok ilginç ve çok temiz. Değişik balık türlerini görmek güzel bir duygu. Her şey çok güzeldi." dedi.

Pakistan'dan ailesiyle gelen Ali Ayub ise ilk defa dalış yaptığını ve çok eğlendiğini aktardı. Ayub, yeni bir tecrübe kazandığını ve tekrar Kemer'e gelip dalış yapmak istediğini vurguladı.

Dalış yapmak için arkadaşlarıyla Ankara Atılım Üniversitesi'nden gelen Frederick Troster da 2014'den beri dalış yaptığını ifade ederek, "Özellikle Paris 2 Batığı'na hayranım. Patlamayan bombalar var. Çiniler var. Batık içerisinde saklanan muhteşem balıklar var. Anlatılmaz yaşanır. Bence herkesin ölmeden önce bir defa suyun altında nefes alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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