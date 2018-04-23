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Dallardaki kirazlar tezgah için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden kiraz dallarda yüzünü gösterirken, tezgahlarda yerini almak için gün sayıyor.Yaklaşık 10 gün sonra tezgahları süsleyecek olan erkenci kiraz bolluğuyla yüz güldürdü.

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden kiraz dallarda yüzünü gösterirken, tezgahlarda yerini almak için gün sayıyor.
Yaklaşık 10 gün sonra tezgahları süsleyecek olan erkenci kiraz bolluğuyla yüz güldürdü. Bilecik merkez Deresakarı köyünde kiraz ağaçları günler öncesinden çiçek açarken, ilk meyvelerini de vermeye başladı. Üreticinin de bolluktan memnun olduğu dönemde, ilk hasada sayılı günler kaldı. Deresakarı köyünde yaklaşık 10 gün içinde tezgahlarda yerini alacağı belirtilen kirazın bu yıl 6 ile 12 TL arasında satılacağı öngörülüyor. Hava şartlarının da iyi gitmesinden memnun olan üretici verimden dolayı umudunu koruyor.

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