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Dalyanlı öğrenciler yurt dışında Türk mutfağını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki, Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak dalı öğrencileri “Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği” kapsamında Portekiz’de staj yaptı.Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği programı kapsamında 1 projeyle başvuru yaptı.

Dalyanlı öğrenciler yurt dışında Türk mutfağını tanıttı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki, Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak dalı öğrencileri “Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği” kapsamında Portekiz’de staj yaptı.
Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği programı kapsamında 1 projeyle başvuru yaptı. Proje ile Portekiz’de iki farklı grupla öğrencilere staj yapma imkanı sağlandı.
Portekiz’in Braga kentinde farklı tarihlerde 15 günlük süreyle 20 Öğrenci ve 4 öğretmen, “Portekiz Balık Yemekleri Hazırlama” eğitimine katıldı.
Proje kapsamında katılımcılar, Braga kentindeki çeşitli restoranlarda eğitim aldı. 15’er gün süren mesleki çalışmalar kapsamında öğrenciler, farklı yöntemlerle hazırlanan Portekiz’in ünlü balığı Bacalhau’nun yapımını yerinde gözlemleme ve uygulama imkanı elde etti.
Bunun yanı sıra Türk mutfağına ait yemekleri de yapma fırsatı bulan öğrenciler, Türk mutfağına özgü yemekleri Portekizlilere tanıtarak kültür alışverişini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Katılımcılar, sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında ise Porto, Braga, Viana de Castelo, Ponte de Lima ve Guimaraes gibi Portekiz’in tarihi şehirlerini görme fırsatı buldu.
Öğrenciler Europass belgesi alacak
Yurtdışında staj eğitimi alan öğrencilerin eğitimler sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Avrupa’da geçerliliği olan Europass hareketlilik belgesine sahip olacağı öğrenildi.

Dalyanlı öğrenciler yurt dışında Türk mutfağını tanıttı

Dalyanlı öğrenciler yurt dışında Türk mutfağını tanıttı

Dalyanlı öğrenciler yurt dışında Türk mutfağını tanıttı

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