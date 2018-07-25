Damacana suyu kimin taşıyacağına taş makasla karar verdiler

Celal SAYIN/ÇARDAK (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde evlere damacana su servisi yapan iki çalışan, apartmana suyu kimin taşıyacağına taş makas oyunuyla karar verdi. Güvenlik kamerası o anları görüntülerken, ikilinin taş makas oyununu 5 kez tekrar etmesi, ilginç görüntü oluşturdu. Çardak ilçesinde damacana su satışı yapan bir firmada çalışan Hilmi Çeker ile Ramazan Yüksel, sipariş verilen apartmanın önüne motosikletle geldi. Binanın giriş kapısı önüne duran Ramazan Yüksel ile Hilmi Çeker, önce 20 kilo ağırlığındaki damacanayı apartmanın üçüncü katına kimin çıkaracağı konusunda anlaşamadı. İki arkadaş, suyu taşıyacak kişiyi, taş makas oynayarak belirlemeye karar verdi. 5 kez taş makas oynayan ikiliden Hilmi Çeker, mağlup olunca damacanayı yüklendi. Çeker, suyu taşırken, arkadaşı Ramazan Yüksel ise cep telefonuyla arkadaşını su taşırken kayda aldı.
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