Damada arkadaşları merdane, ayva, önlük taktı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Celal Damarlı (32) ile Didem Çolak'ın(27) düğünlerinde arkadaşları damada mutfakta kullanması için önlük, hamur açması için merdane, süt, biberon gibi eşyalar taktı. Malkara'da dekorasyon işleriyle uğraşan Celal Damarlı ile muhasebecilik yapan Didem Çolak, düzenlene düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünde takı töreni sırasında sıraya giren arkadaşları damat Celal Damarlı'ya para ve altın yanı sıra mutfakta kullanması için önlük, mama önlüğü, kalp ışıldak, ayva, hamur işi açımında kullanılan merdane, süt, biberon, emzik, gül ile birçok eşya takarak mutluluklar diledi. Takı sırasında takılanları gören çift ile davetliler şaşkınlık yaşadı. Damada sürpriz yapmak istediklerini belirten Celal Damarlı'nın arkadaşları, çocukluk arkadaşlarına yaptıkları uygulamanın bir gelenek olduğunu söyleyerek, çifte mutluluk dilediler.
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